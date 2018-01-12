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Арест

В Турции арестован еще один участник покушения на российского посла Карлова

Инф. «ФАКТОВ»

12.01.2018 20:23 66

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В Турции силы безопасности арестовали еще одного подозреваемого в убийстве посла России в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщает Daily Sabah.

Задержанному — бывшему сотруднику Управления информационно-коммуникационных технологий — предъявлено обвинение в соучастии в организации умышленного убийства.

Ранее турецкая полиция арестовала мужчину, который, по версии следствия, сыграл в убийстве ключевую роль. До этого он уже отбывал наказание за участии в организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETÖ.

19 декабря в Анкаре был застрелен российский посол в Турции Андрей Карлов. Его убийца — 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ — заявил, что его поступок является местью за действия России в Сирии.

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