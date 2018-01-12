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Александр Ефремов

Суд снова продлил арест Ефремова - до 12 марта

Инф. «ФАКТОВ»

12.01.2018 20:49 79

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Старобельский районный суд Луганской области продлил содержание под стражей экс-председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова до 12 марта 2018 года. Решение было принято на заседании суда в пятницу, 12 января. Об этом сообщают Украинские новости.

Таким образом, было удовлетворено ходатайство Генеральной прокуратуры, рассмотрение которого растянулось на 2 дня. Сторона обвинения утверждала, что находясь на свободе, экс-регионал может скрываться от следствия и угрожать свидетелям, к трем из которых уже применены дополнительные меры безопасности.

Тем временем защита апеллировала к длительному нахождению под стражей подсудимого (более 1,5 года) и безосновательности выдвинутых ему обвинений. По мнению адвокатов, доказать нарушение территориальной целостности Украины при незавершенности процесса демаркации границы с Россией невозможно.

Дело Ефремова было передано в суд 4 января 2017 года. Экс-депутат обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258−3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины, а именно в государственной измене, организации захвата здания СБУ в Луганской области, организационном содействии в создании так называемой «ЛНР».

Предыдущий срок содержания Ефремова под стражей истекал 15 января 2018 года.

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