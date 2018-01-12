Собственных запасов газа Украине хватит еще на 22 года, - эксперт

Собственных запасов газа в Украине при нынешних темпах его добычи хватит еще на 22 года. Об этом глава правления государственной компании «Надра Украины» Ярослав Климович написал в статье в «Урядовом курьере».

По его словам, в настоящее время в стране осуществляется промышленная разработка 269 газовых месторождений из 402 разведанных (из них 387 находятся на суше, еще 15 — на шельфах Азовского и Черного морей).

«Государственным балансом запасов полезных ископаемых Украины в 402 месторождениях учитываются добытые запасы природного газа в количестве 905,6 миллиарда. Как показывает опыт добывающих работ в Украине, из этих запасов можно добыть только половину, а это на 22 года добычи», — пояснил Климович.

Таким образом, глава компании считает необходимым приступать к проведению в Украине широкомасштабных (и дорогостояших) геологоразведочных работ на территориях, где расположены ресурсы в 5,6 триллиона кубометров газа, а также к разведке нетрадиционных залежей газа.

Напомним, запасы газа для Украины на шельфе Черного моря вблизи Одессы эксперты оценивают в более чем 600 миллиардов кубометров