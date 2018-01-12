В Днепре объявлено о закрытии Veterano Pizza, основанной участниками АТО

В Днепре объявлено о закрытии популярной пиццерии Veterano Pizza на улице Старокозацкой, 57. О таком решении владелец заведения Андрей Сарвира сообщил в Facebook.

По его словам, заведение закрывается с 5 февраля.

«Это был непростой год, полный неожиданностей, знакомств и разочарований… За это время много наших постоянных посетителей стали нашими друзьями, с некоторыми из них мы даже создаем новые проекты! Надеюсь, что и этот год будет не менее насыщен событиями, но хотелось бы, чтобы эти события были только положительными. Отдельно хочу поблагодарить всех, кто был с нами от начала и до конца, несмотря ни на что», — написал Сарвира.

По его словам, он намерен открыть новое заведение ближе к центру города.

Пиццерия в Днепре, основанная участниками АТО, открылась по франшизе Pizza Veterano, после того, как бренд показал свою успешность в Киеве. В феврале 2017 года пиццерию посещали президент Петр Порошенко и министр обороны Степан Полторак. В июле на летней площадке заведения произошел пожар.