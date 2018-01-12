Крупная автокатастрофа в Праге: погибли и получили травмы почти 50 человек (фото)

В пятницу, 12 января, на окраине Праги пассажирский автобус столкнулся с автомобилем Skodа Superb, после чего врезался в растущее у обочины дерево. В результате автокатастрофы погибли три человека — водитель легкового автомобиля и два пассажира автобуса. Еще 45 человек, включая двух детей, получили ранения различной степени тяжести.



Представитель службы пожарной охраны чешской столицы Моника Шиндлова заявила журналистам: «Несколько пассажиров зажаты в смятом корпусе автобуса. Пожарные ведут работы по их высвобождению».



На месте трагедии задействованы 11 санитарных машин и специальный автомобиль Atego, содержащий необходимое для экстренной помощи медоборудование.

Движение в районе автокатастрофы временно перекрыто.