Крупная автокатастрофа в Праге: погибли и получили травмы почти 50 человек (фото)
В пятницу, 12 января, на окраине Праги пассажирский автобус столкнулся с автомобилем Skodа Superb, после чего врезался в растущее у обочины дерево. В результате автокатастрофы погибли три человека — водитель легкового автомобиля и два пассажира автобуса. Еще 45 человек, включая двух детей, получили ранения различной степени тяжести.
Представитель службы пожарной охраны чешской столицы Моника Шиндлова заявила журналистам: «Несколько пассажиров зажаты в смятом корпусе автобуса. Пожарные ведут работы по их высвобождению».
На месте трагедии задействованы 11 санитарных машин и специальный автомобиль Atego, содержащий необходимое для экстренной помощи медоборудование.
Движение в районе автокатастрофы временно перекрыто.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ — Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване... ”