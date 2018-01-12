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Разбившийся автобус

Крупная автокатастрофа в Праге: погибли и получили травмы почти 50 человек (фото)

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

12.01.2018 21:40 829

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В пятницу, 12 января, на окраине Праги пассажирский автобус столкнулся с автомобилем Skodа Superb, после чего врезался в растущее у обочины дерево. В результате автокатастрофы погибли три человека — водитель легкового автомобиля и два пассажира автобуса. Еще 45 человек, включая двух детей, получили ранения различной степени тяжести.


Представитель службы пожарной охраны чешской столицы Моника Шиндлова заявила журналистам: «Несколько пассажиров зажаты в смятом корпусе автобуса. Пожарные ведут работы по их высвобождению».


На месте трагедии задействованы 11 санитарных машин и специальный автомобиль Atego, содержащий необходимое для экстренной помощи медоборудование.

Движение в районе автокатастрофы временно перекрыто.

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