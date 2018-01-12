Громкое дело: шестеро напавших на семейную пару в Глевахе заявили в полицию о том, что пострадавшие супруги их… избили

Местные жители проводят собственное расследование действий банды, терроризирующей поселок под Киевом

В то время как пострадавшие в новогоднюю ночь и на Рождество от пьяных компаний находятся в больницах, полиция утверджает: обращений о нанесении телесных повреждений на территории поселка Глеваха не поступало. Даже сломанная рука одного из пострадавших, Артёма Туровского, пришедшего сегодня на выездной приём к начальнику Васильковского отдела полиции Василию Перваку, не убедила правоохранителей в наличии криминала.

Как сообщается на странице Васильковского райотдела Нацполиции в «Фейсбуке», в пятницу, 12 января, Василий Первак в помещении поссовета Глевахи без ограничения времени выслушивал жалобы и предложения местных жителей. После чего «опроверг недостоверную информацию о существовании организованной группы малолетних лиц, которые совершают уголовные правонарушения на территории поселка Глеваха».

Между тем многие жители Глевахи не считают упомянутую информацию недостоверной. По их данным, в доме, где живет один из малолетних участников банды, «засветившейся» в новогоднюю ночь, а также его старшая сестра, участвовавшая в избиении на Рождество, организован притон. Его регулярно посещают наркоманы. Они, а также малолетние «друзья семьи» постоянно сносят туда наворованное. Руководит притоном сожитель девушки.

Как рассказали «ФАКТАМ» побывавшие на приеме, полковник не только выслушал их, но и сообщил, что резонансные нападения, обеспокоившие жителей Глевахи, активно расследуются. В частности, с места нападения на Артема Туровского и его жену изъяты вещественные доказательства. На возражения присутствующих, что прибывшие по вызову подчиненные полковника не только отпустили задержанных прохожими разбойников, но и отказались изымать у тех биту, которой они избивали жертв, ответа не нашлось. Осталось без комментариев и то, что такие «вещественные доказательства», как вырванные у пострадавших волосы и сорванная с них одежда, ветер разносил по улице ещё сутки после нападения.

Зато Василий Первак пообещал усилить патрулирование Глевахи и открыть опорный пункт полиции. Жители поселка к этому заявлению отнеслись скептически, ведь помещение для пункта уже с полгода как отремонтировали, однако ни людей, ни транспорта для него пока нет.

В скептическом ключе идет и обсуждение приема в соцсетях.

«Насколько мне известно, участкового из нашего села уже самого сильно избили, лежал в больнице. Никто не хочет идти работать участковыми за копейки и при беспределе, который сейчас творится», — написала в группе Глеваха.укр Алина Ковалёва.

Зато после общения в начальником отдела полиции, похоже, «пришло в движение» дело Артема Туровского. Как рассказал «ФАКТАМ» сам Артем, Первак сообщил ему о задержании нападавших. А вечером после приема Туровскому перезвонили из полиции, сказав, что хотят допросить его жену. Увы, женщина до сих пор находится в больнице, общаться со следователями ей тяжело.



*Артем Туровский на приеме у начальника Васильковского отдела полиции Василия Первака. Фото со страницы Васильковского отдела полиции в «Фейсбуке»

Впрочем, в главке полиции Киевской области факт задержания нападавших на Артема и его жену не подтверждают. В то же время участники компании, которую обвиняют Туровские, написали свои заявления, утверждая в них, что это Артем с женой… напали на них и избивали всех шестерых, сообщил «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникации главка Николай Жукович.

Однако жертвами разбойники себя выставляют только перед правоохранителями. «Бойтесь нас, бойтесь!», — заявила одна из нападавших женщине, встречавшей дочь на остановке, чтобы та не шла домой одна. И пообещала, что её парень проломит битой ещё не одну голову…

Кстати, навещая жену, Артем встретил в больнице лечащегося там знакомого. На него и его девушку также было совершено нападение: 2 января в Глевахе их избили и ограбили неизвестные. Также в больнице находится и местный житель Руслан, которого до полусмерти избили в новогоднюю ночь. Как рассказала «ФАКТАМ» его мать Наталия Ибрагимова, 9 января сыну сняли швы и перевезли его домой из Центра нейрохирургии. Однако у Руслана сильно поднялась температура и его опять госпитализировали…

«ФАКТЫ» будут следить за развитием событий.