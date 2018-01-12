МИД Украины потребовал немедленно освободить смертельно больного крымскотатарского активиста
МИД Украины отреагировал на решение суда в Крыму о продлении ареста четырем задержанным по «делу Веджие Кашка», потребовав немедленно освободить одного из активистов — смертельно больного Бекира Дегерменджи.
Об этом в Twitter написала спикер МИД Марьяна Беца.
«Состояние Дегерменджи критическое. Оккупант продолжает тихо убивать крымских татар. Выражаем протест РФ, требуем освобождения», — написала она.
По словам адвоката Эдема Семедляева, Дегерменджи не может находиться в СИЗО В настоящее время состояние здоровья мужчины является критическим, что подтверждают предоставленные суду медицинские справки.
Однако суд мнение медиков не учел и продлил арест всем четырем фигурантам дела на два месяца.
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