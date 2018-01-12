Дело о пожаре в «Виктории»: суд продлил директору лагеря содержание под стражей, тот объявил голодовку

Сегодня, 12 января, поздно вечером Приморский районный суд Одессы все же рассмотрел вопрос о продлении меры пресечения директору детского оздоровительно-спортивного комплекса «Виктория» Петросу Саркисяну. Вердикт оглашен буквально 20 минут назад и в нем учтено мнение прокуратуры о необходимости продления содержания в СИЗО сроком еще на 2 месяца.

Процесс снова (как и вчера) стремилась искусственно затянуть (сорвать) защита обвиняемого, срок ареста которого истекает 15 января. С этой целью снова был заявлен отвод очередному, уже третьему, судье. Один из адвокатов Саркисяна подал ходатайстве об отводе новоназначенного судьи Романа Гончарова — на том основании, что «его назначили еще вчера, после самоотвода второго судьи, что является нарушением»…

После тщательного изучения этих и подобных «доводов» другой судья отклонил это ходатайство защиты. Однако последняя еще не раз в ходе заседания «кидалась во все тяжкие», Когда последние мало-мальски обоснованные «претензии» были исчерпаны, адвокаты заявили, что им мало места в зале заседания. Конкретнее — «мы не умещаемся за столом, который выделен». В ответ на это представитель прокуратуры в процессе Виктор Алексеев предложил «возмущенным защитникам» взять стол, за которым работает в зале он. Те демонстративно схватили «прокурорский» стол…

Прокурор же озвучил неизменную позицию стороны обвинения: более мягкая мера позволит подозреваемому скрываться от правосудия. Еще — влиять на свидетелей и уничтожить или изменить в свою пользу доказательства по делу.

Защитники Саркисяна назвали ходатайство о продлении ареста необоснованным, просили изменить меру пресечения их подзащитному на круглосуточный домашний арест. Более того, они заявили, что в произошедшей в «Виктории» трагедии есть вина должностных лиц мэрии — управления капитального строительства, на балансе которого якобы находился сгоревший домик и департамента образования, который заключал с Саркисяном трудовой договоров. Адвокаты настаивали на вызове на допрос в суд руководителей этих подразделений — Бориса Панова и Елену Буйневич. Однако это и ряд аналогичных ходатайств суд отклонил. Тогда вдруг заговорил (пожалуй, впервые за все время судебных заседания) сам Саркисян. Он еще раз подчеркнул, что своей вины не признает и что на него стремятся «повесить» всю ответственность.

«В 2016 -2017 годах я неоднократно обращался в инстанции по поводу заключения договоров. Обращался в департамент образования, но ответ был один: „Они не находятся у нас на балансе и мы не имеем права“. Ходил в УКС, но были проблемы со строительством, все спешили, так как ехал гарант (в смысле Президент Порошенко — авт.), и в этой спешке произошли нарушения. Итог получился плачевный. Я понимаю, легче меня посадить, чем добраться до истины. Я требую справедливости и правды», — заявил Саркисян.

После часа нахождения в совещательной комнате судья Роман Гончаров огласил вердикт: арест продлен на 60 суток. В ответ Саркисян заявил, что объявляет голодовку.

Как сообщали «ФАКТЫ», 11 января в Приморском районном суде Одессы пытались решить вопрос о продлении меры пресечения директору коммунального детского спортивно-оздоровительного комплекса «Виктория» Петросу Саркисяну в течение пяти часов кряду. Однако защита подсудимого то и дело «отводила» кандидатуры судей

Пожар на территории детского комплекса «Виктория» в Одессе произошел в ночь на 16 сентября 2017 года. В результате погибли три несовершеннолетние девочки — участницы хореографического коллектива «Адель». Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура — по ст. 367 (служебная халатность) УК. Был задержан, в частности, директор комплекса Петрос Саркисян. 14 ноября Приморский райсуд Одессы продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Саркисяну, но в то же время определил залог 128 тысяч гривен, которые почти сразу были внесены, а сам фигурант помещен в больницу.

20 ноября и 27 ноября Апелляционный суд Одесской области переносил заседания относительно отмены выхода Саркисяна из СИЗО под залог. Его защита утверждала, что подозрение выдвинуто необоснованно. 28 ноября суд отстранил Саркисяна от занимаемой должности, а 30 ноября отменил фигуранту залог и снова поместил его в СИЗО.

7 декабря прокуратура Одесской области направила в Высший совет правосудия жалобу на судью, который определил залог Саркисяну, заявив, что имеет место ряд нарушений.