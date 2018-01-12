Корь в Украине: вспышку заболевания зафиксировали в Черновцах

В Черновцах констатировали вспышку заболеваемости корью — количество заболевших в регионе уже достигает полтысячи. Самому старшему больному — 52 года, самому младшему — 2 месяца. Такие данные обнародовало Государственное учреждение «Черновицкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины».

«По состоянию на 12 января в Черновицкой области зарегистрировано 468 случаев кори. Среди заболевших 372 ребенка (79%) и 96 взрослых. Самый большой удельный вес среди детей — 40% (144 больных) приходится на возрастную группу 5−9 лет», — говорится в сообщении.

Среди взрослых чаще болела молодежь 20−29 лет — 31 человек (45%).

Госпитализированы 173 человека, остальные получают амбулаторное лечение. Больше всего больных — 172 — проживают в Путильском районе.

По данным регионального управления Минздрава, последняя вспышка кори в Черновицкой области наблюдалась в 2012 году (тогда заболело 364 человека).

Напомним, ранее об осложнении эпидемической ситуации сообщили в Ивано-Франковске, в школах которого объявлен карантин до 22 января. В Тернопольской области в Теребовлянском районе зафиксирована вспышка кори в местном психоневрологическом диспансере: заболели 20 пациентов. В Одесской области зафиксировано уже два летальных исхода заболевания.