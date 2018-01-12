Бывший пленник боевиков ученый Козловский получил еще одно предложение о работе (фото)

Освобожденный из плена боевиков ученый-религиовед Игорь Козловский получил предложение от Патриарха Украинской Греко-Католической церкви (УГКЦ) Святослава (Шевчука) начать совместный научный проект. Об этом было заявлено на встрече ученого с предстоятелем церкви, сообщает портал RISU.

Проект призван показать, как «грубо могут использовать религию, религиозные убеждения для достижения своих политических целей».

«Нам необходимо раскрыть разные способы и попытки инструментализации Церкви. И это мы видим не только на неподконтрольной территории Донбасса, но и здесь. Сегодня Церковь имеет высокий рейтинг доверия, которого, к сожалению, нет у государственных институтов. Мы видим две опасности: с одной стороны, использовать Церковь в своих политических целях, с другой — ее дискредитировать», — сказал Патриарх Святослав.

По его словам, в УГКЦ подготовили специальную инструкцию для священнослужителей о том, как вести себя во время предвыборной кампании, чтобы не дать себя использовать. Кроме того, Святослав (Шевчук) вручил Козловскому «Медаль Блаженнейшего Любомира».

Напомним, ранее стало известно, что освобожденного из плена ученого Козловского взяли на работу в Национальную академию наук, создав для него должность в Отделении религиоведения Института философии НАНУ. К работе он должен приступить с 1 февоаля 2018 года.

Фото RISU