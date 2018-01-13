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В Барселоне паром врезался в круизный лайнер (видео)

В Барселоне паром врезался в круизный лайнер (видео)

Инф. «ФАКТОВ»

13.01.2018 7:29 157

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В порту Барселоны паром столкнулся с круизным лайнером.

Об этом сообщает газета El Pais.

Согласно информации издания, прибывший из Марокко паром при попытке пришвартоваться врезался в лайнер, стоявший у причала.

Причины инцидента неизвестны. По словам полиции, основными версиями являются технические неполадки и человеческий фактор.

В результате столкновения никто не пострадал.

Напомним, ранее у восточного побережья Китая столкнулись два судна, в результате чего 32 члена экипажа пропали.

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