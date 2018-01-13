В Барселоне паром врезался в круизный лайнер (видео)
В порту Барселоны паром столкнулся с круизным лайнером.
Об этом сообщает газета El Pais.
Согласно информации издания, прибывший из Марокко паром при попытке пришвартоваться врезался в лайнер, стоявший у причала.
Причины инцидента неизвестны. По словам полиции, основными версиями являются технические неполадки и человеческий фактор.
В результате столкновения никто не пострадал.
Напомним, ранее у восточного побережья Китая столкнулись два судна, в результате чего 32 члена экипажа пропали.
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