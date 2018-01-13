На Донбассе боевики много раз нарушали перемирие: 2 бойца ВСУ ранены

За прошедшие сутки боевики десять раз нарушили перемирие: два бойца ВСУ получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

«Российско-оккупационные войска продолжали нарушать перемирие. Особую активность враг проявлял в темное время суток. Противник обстреливал позиции украинских защитников из минометов, запрещенных Минскими договоренностями, вооружения БМП и гранатометов», — говорится в заявлении.

На Луганском направлении боевики вечером около двух часов подряд вели огонь из 120-мм минометов, гранатометов, вооружения БМП и зенитной установки по укреплениям наших защитников возле Троицкого.

На Донецком направлении боевики применили 120-мм минометы по опорным пунктам сил АТО в районе Водяного и Широкиного.

Напомним, ранее враг в зоне АТО продолжал нарушать перемирие, погиб украинский военный.