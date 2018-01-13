ФИГУРКА ДНЯ.«Фарфоровые» истории.13 января 2018

Грешен, друзья мои, грешен. Признаю это. Никогда прежде — ни до той поездки, ни после нее — в гостиницах такого класса мы с семьей старались не останавливаться. Ну, просто не считали нужным выбрасывать большие деньги на неоправданную роскошь, без которой вполне можно обходиться. Ведь на отдыхе что главное — необходимый комфорт. Правда, у каждого он свой. И то, что кому-то икра кажется мелкой, то другому и вовсе может быть даже непонятным — по причине полнейшего незнакомства с икрой. Нас наш скромный комфорт устраивал всегда.

Ездили мы с детьми в Арабские Эмираты много раз. И в разное время года. И нам вполне хватало того самого необходимого комплекса услуг, который там легко было встретить практически в любой нормальной гостинице. Но однажды на Новый год супруге в турагенстве предложили «догорающую» путевку в, как было сказано, один из самых «крутых» дубайских отелей. Причем, путевка эта настолько уже «догорала», что нам за нее предложили заплатить едва ли не по себестоимости — с большущей скидкой. И мы согласились.

Гостиница «Атлантис» находилась (да и сейчас находится) на Пальме. Ну, не на пальме, конечно, а на Пальме. Для тех, кто бывал в Дубаи, известно, что это такой комплекс рукотворных островов, созданных прямо в море в виде огромной пальмы (если смотреть на это чудо с высоты птичьего полета). И на этих островах, помимо жилых комплексов для богатых и очень богатых людей и кроме разных парков развлечений для них же, построено несколько уникальных отелей, в которые туристов водят на экскурсии. К нашему несчастью, одним из таких отелей как раз является и «Атлантис». К несчастью, конечно же, громко сказано. Потому что все там было и комфортно, и красиво. Просто в сам город нужно отправляться как в длительную поездку. А выйти в холл отеля, не столкнувшись с толпой вечно громко охающих там туристов, приехавших на экскурсию, было практически нереально. Не стану подробно описывать красоту отделки помещений этой ни на что не похожей гостиницы. Человек, не подготовленный к восприятию такого шика, наверняка мог бы потерять там дар речи надолго. Скажу лишь, что в одном из холлов находился фантастических размеров океанский аквариум. Высота обзорного стекла занимала три высоких этажа. А за стеклом плавало такое количество совершенно диковинных морских созданий, что глаза просто разбегались. Перед аквариумом можно было стоять часами, наблюдая за появлением все новых и новых существ невероятно огромных размеров с человекообразными головами и глазами огромными, как голова шестимесячного младенца. Иногда казалось, что этим существам не меньше нашего было интересно наблюдать за теми, кто, прильнув носом к стеклу, неотрывно следит за параллельным миром.

При этом же отеле был свой аквапарк со множеством развлекательных аттракционов, а также какие-то парковые зоны с экзотическими растениями и много чего еще. Но именно аквариум выделялся в этом длинном перечне каких-то прочих уникальностей, являющихся «фишкой» диковинного отеля, построенного на насыпном острове в море, в нескольких километрах от берега…

Среди постояльцев отеля, приехавших в Эмираты из разных уголков мира, мне особенно запомнилась вельможная дама из Филиппин, которую постоянно сопровождала помощница с огромным необычным зонтом, готовым распахнуться по желанию хозяйки в любой момент. Самое интересное, что в одном из фарфоровых бутиков мы в те же дни встретили сегодняшнюю композицию, удивительным образом напоминающую эту пару филиппинок. Нет, тогда я эту работу не купил. В Дубаи она стоила неоправданно дорого. Я через несколько лет нашел ее на одном из интернет-аукционов по цене втрое ниже. И тогда уже отказаться от нее не смог. Да и не пытался даже. Все-таки как бы память о пребывании в столь необычном отеле посреди моря.

Сегодняшним нашим именинникам позвольте пожелать добра и счастья. И хорошего преддверия старого Нового года. Как всегда, искренне ваш.

Александр ШВЕЦ

Страна: Испания

Мануфактура: Lladro

Время выпуска: 1981 -1995

Скульптор: Vicente Martínez

Высота: 66,5 cm

Лимитированная серия 1500 изделий