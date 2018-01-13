В США умер дважды лауреат премии "Оскар" Теренс Марш
В США на 87-м году жизни умер известный британский художник-постановщик, двукратный обладатель премии «Оскар» Теренс Марш.
Об этом сообщает Variety.
Отмечается, что Марш умер в своем доме 9 января. Перед смертью он долгие годы боролся с раком.
Одну из наиболее престижных премий в киноиндустрии «Оскар» он получил в качестве художника-постановщика за фильмы «Доктор Живаго» (1965) и «Оливер!» (1968). Кроме того, он был трижды номинирован на премию BAFTA. Последней работой Марша стал фильм «Час пик 2» в 2001 году.
Напомним, ранее умер знаменитый вратарь «Ливерпуля» по прозвищу Летающая Свинья.
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