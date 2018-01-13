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Опубликованы фото украинских вертолетов во время посадки на борт американского эсминца

Опубликованы фото украинских вертолетов во время посадки на борт американского эсминца

Инф. «ФАКТОВ»

13.01.2018 8:59 406

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Морская авиация ВМС Украины провела в Черном море совместную тренировку типа PASSEX с американским ракетным эсминцем USS CARNEY (DDG 64).

Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины.

Два украинских вертолета Ка27, противолодочный и поисково-спасательный, совершили больше десяти посадок на борт американского корабля, а также провели для него разведку и наблюдение за надводной обстановкой.

«Отработка подобных совместных элементов — уже привычное для нас дело», — рассказал временно исполняющий обязанности замкомандующего ВМС по боевой подготовке капитан 2 ранга Андрей Куриленко.

Напомним, в Вооруженных Силах Украины с 15 января начнется подготовка операторов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin.

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