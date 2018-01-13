Сотни мусульман в Австрии сменили веру на католическую

В субботу, 13 января, официальный представитель архиепископа Вены сообщил, что в 2017 году в Австрии зафиксировано значительное число мусульман, принявших христианство. По его данным, три четверти из 750 крещенных в прошлом году совершеннолетних составляют выходцы из мусульманских стран. Только в Вене прошли обряд крещения 260 совершеннолетних, представляющих 15 различных наций.

Австрийские СМИ тут же заявили, что кризис с беженцами сыграл на руку католической церкви в стране.

Однако Фредерике Досталь, отвечающая в архиепископстве Вены за крещение взрослых, опровергла этот вывод. Она подчеркнула его несостоятельность. Досталь уверена, что мигранты меняют веру не для того, чтобы увеличить шансы на получение убежища в Австрии.

«Поскольку католическая церковь в Австрии не хочет получать псевдохристиан, мы очень строго подходим к отбору кандидатов и разрешению на обряд крещения», — заявила она. Подготовка к крещению занимает минимум один год, который включает в себя регулярное посещение религиозных занятий и церковных служб, следование христианским нормам жизни и участие в благотворительных мероприятиях.

Как сообщает Евростат, в 2016 году в Европу прибыло 1,2 миллиона соискателей убежища. Австрия в этом же году приняла 39 860 мигрантов. Это пятый показатель в Европе. Первое место удерживает Германия, за которой следуют Италия, Франция и Греция. Большую часть беженцев, осевших в Австрии в предыдущем году, составили афганцы. По данным австрийского интернет-издания OE24, в первую тройку также вошли выходцы из Сирии и Ирака.