Подозреваемый во взятке одесский депутат Бабенко сбежал от НАБУ

Депутату Одесского облсовета Олегу Бабенко, которому предъявлено подозрение в попытке дать взятку детективу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), удалось убежать от спецназа, пытавшегося его задержать.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Insider.

По информации источника, Бабенко убежал в Киеве от спецназа НАБУ, выпрыгнув в окно.

Напомним, 12 января Генеральная прокуратура Украины и НАБУ сообщили депутату и его сообщнику о подозрении в попытке дать взятку 500 тыс. долл. за снятие ареста со 185 млн грн, находящихся на счетах фирмы, которая имеет отношение к депутату. Сам инцидент случился в декабре.