ЦРУ выяснило, что за атакой вируса "Petya" в Украине стоят военные РФ – Washigton Post

ЦРУ США в своем отчете заявляет, что военные хакеры России в 2017 году осуществили кибератаку против Украины в попытке подорвать финансовую систему государства на фоне войны с пророссийскими боевиками.

Об этом пишет The Washigton Post.

Издание со ссылкой на источники в ЦРУ подчеркивает, что в американской разведке с высокой долей вероятности уверены, что вирус NotPetya был создан военной разведкой Главного разведуправления РФ (ГРУ).

В ЦРУ отказались комментировать данную информацию.

Как известно, 27 июня 2017 года в 10:30 часов украинские государственные структуры и частные компании из-за уязвимости ПО «M.E.doc.» (программное обеспечение для отчетности и документооборота) массово попали под удар вируса-шифровщика (ransomware) Diskcoder. C (ExPetr, PetrWrap, Petya, NotPetya).

Напомним, ранее как стало известно, пытаясь заработать на вирусе Petya, украинцы добровольно заражали собственные компьютеры.