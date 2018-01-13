Цукерберг потерял 3 млрд. долл. из-за решения изменить новостную ленту Facebook

Основатель Facebook Марк Цукерберг потерял 3,3 миллиарда долларов после того как объявил об изменениях в ленте новостей пользователей сайта.

Об этом сообщает Bloomberg.

Уменьшение состояния Цукерберга произошло вследствие падения стоимости акций Facebook на бирже на 4,5%.

Таким образом, состояние Цукерберга теперь оценивается в 74 миллиарда долларов. Он потерял свой статус четвертого миллиардера мира и опустился на пятую позицию.

Напомним, 12 января Цукерберг сообщил, что с текущего года новостная лента Facebook будет формироваться таким образом, чтобы пользователи видели больше сообщений от друзей и близких, нежели постов от брендов и СМИ.