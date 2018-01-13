Стивена Сигала обвинили в изнасиловании 18-летней девственницы

В пятницу, 12 января, американская газета New York Post сообщила о том, что полиция Лос-Анджелеса начала официальное расследование в отношении популярного актера Стивена Сигала на основании новых обвинений в его адрес. Сигал, которому сейчас 65 лет, подозревается в нескольких случаях сексуальных домогательств и как минимум одном изнасиловании.

Как уже сообщали fakty.ua, осенью 2017 года Сигала публично обвинили три известные голливудские актрисы — Дженни Маккарти, Джулианна Маргулис и Порша де Росси. У каждой из них была своя неприятная история общения с героем многочисленных боевиков.

Теперь же департамент полиции Лос-Анджелеса зарегистрировал два заявления, и они заслуживают того, чтобы начать расследование.

Некая Фавиола Дэдис утверждает, что в 2002 году Сигал пригласил ее на частный кастинг. Она тогда стремилась сделать карьеру модели и актрисы в Голливуде.

«Сигал через моего агента попросил, чтобы я надела бикини под верхнюю одежду. В этом не было ничего необычного. Он также заверил, что в номере отеля, где будет проходить кастинг, кроме нас с ним будут и другие люди, в частности, его ассистент, отвечающий за подбор актеров. Для меня это было важно. Конечно, я согласилась», — рассказывает Дэдис.

«В номер меня проводил личный ассистент Сигала. Но сделав это, он сразу удалился. В комнате остались только мы со Стивеном и еще телохранитель, который тут же закрыл дверь на ключ и остался стоять возле нее. Я сказала, что все это довольно странно. Поинтересовалась, а где же другие члены съемочной группы. Стивен вежливо извинился. Он сказал, что сам проведет кастинг, мол, у других возникли неожиданные дела», — продолжает Фавиола.

«Сигал велел мне снять одежду и пройтись перед ним в бикини. Он сидел на диване, а я дефилировала на достаточном расстоянии от него. Неожиданно он поднялся и быстро подошел ко мне. Сказал, что хочет порепетировать со мной. Добавил, что это будет романтическая сцена. Мне это не понравилось. Я выразила сомнения по этому поводу. Но он сжал мои груди, а потом грубо схватил меня внизу между ног», — утверждает Дэдис.

«Я закричала: „Кастинг закончен!“. Схватила одежду и попыталась выбежать из номера, но мне помешал телохранитель. Тогда я начала шуметь как можно громче. Телохранитель понял, что я намеренно привлекаю внимание, и дал мне уйти. Я никому не рассказала об инциденте. Понимала, что только наживу неприятности. У Сигала много денег, много влиятельных друзей. Даже, если дело дойдет до суда, он его легко выиграет. Но сейчас, когда другие женщины рискнули обвинить его, я осмелилась присоединиться к ним», — заявила Фавиола Дэдис.

Второй случай, который расследует теперь полиция Лос-Анджелеса, выглядит куда более серьезнее. Сигала обвинила в изнасиловании Реджина Симонс. По ее словам, актер изнасиловал ее в 1994 году, когда снимался фильм «В смертельной опасности». Симонс тогда было 18 лет. И она была девственницей. «Я из семьи мормонов. Мне даже целоваться или ходить на свидания не разрешали. Для меня то, что произошло, стало потрясением на всю жизнь», — утверждает Реджина.

На съемочной площадке она была задействована в массовке. Сигал неожиданно подошел к ней и пригласил на вечеринку. «Он сказал, что там будут почти все актеры и актрисы. Я была польщена тем, что меня тоже позвали. Но когда я приехала, в доме никого не было. Только Стивен. Он сказал, что я немного опоздала, все уже разошлись», — утверждает Симонс.

Реджина тоже хотела уйти, но Сигал провел ее в комнату и запер дверь.

«Он стал целовать меня, сорвал с меня одежду и повалил на кровать. Он атаквал неожиданно. У меня не было подобного опыта. К тому же Сигал был значительно тяжелее и сильнее. Я не успела опомниться, как он уже лежал на мне. Он насиловал меня… Помню, я плакала, умоляла. Мне было очень больно. Но он не отпускал. Сделал это три раза…» — вспоминает Симонс.

Когда все закончилось, Сигал дал девушке уйти. Он вел себя так, словно ничего не произошло. «Я плохо помню, как дошла до своей машины. Кажется, он спросил, нужны ли мне деньги. Сдерживая рыдания, я отрицательно махнула головой и уехала…» — рассказывает Реджина.

Симонс рассказала о случившемся своей соседке по квартире. Патриция Аланис подтвердила это полицейским. Она подчеркнула, что Реджина не стала тогда заявлять об изнасиловании, так как боялась, что ее проклянут в ее общине и семье.

Девушка вернулась к мормонам и все рассказала священнику. Он тоже сейчас подтвердил это полицейским.

Реджина Симонс дала еще одно объяснение, почему не заявила сразу на Сигала. «Я не могла понять, как такое могло произойти со мной. Повторяю, у меня вообще не было никакого опыта сексуальной жизни. И я решила, что сама каким-то образом спровоцировала этого мужчину. Я обвиняла себя во всем».

New York Post попыталась связаться с Сигалом и его адвокатом, но пока комментариев от них не последовало.