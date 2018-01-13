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В Одессе горели склады железнодорожной станции, есть погибший (фото, видео)

В Одессе горели склады железнодорожной станции, есть погибший (фото, видео)

Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

13.01.2018 11:23 202

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В Одессе на месте пожара, случившегося 12 января на железнодорожной станции Одесса-Товарная, обнаружено тело погибшего мужчины.

- После тушения пожара здания, в котором располагалось служебное помещение военизированной охраны стрелкового оружия, был произведен повторный осмотр места ЧП, — сообщили «ФАКТАМ» в региональном главке ГСЧС. — В результате, обнаружен погибший.

Отмечается, что подразделениями ГСЧС из горевшего помещения военизированной охраны проведена эвакуация 71 единицы стрелкового оружия и более 2,7 тысяч патронов к ним.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникаций регионального главка Нацполиции, в настоящее время на местах происшествий работают следственно-оперативные группы. Проводятся проверки.

- В связи с этим происшествием начато служебное расследование, — сообщили в пресс-центре регионального филиала «Одесская железная дорога» ПАО «Укрзализныця».

Причина пожара устанавливается.

Напомним, ранее в Ливерпуле сгорели 1 600 автомобилей.

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