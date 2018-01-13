﻿

USD 28.54
RSS
Бывшему футболисту сборной Дании проломили череп

Бывшему футболисту сборной Дании проломили череп

Юрий САЙ,«ФАКТЫ»

13.01.2018 11:58 208

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Бывший полузащитник сборной Дании Леон Андреасен пытался защитить женщину от группы хулиганов. Когда 34-летний датчанин вступился за неизвестгную, бандиты набросились и на него. После одного из ударов Леон ударился головой о землю и потерял сознание. Он был госпитализирован с рассеченной головой. В больнице рану зашили, после чего футболиста отпустии домой.

Но на этом все не закончилось. Из-за непрекращающейся головной боли Андреасен вернулся в больницу, где оказалось, что у него проломленчереп. В итоге Леон оставилина лечение.

«Да, это правда, но пока я не хочу ничего говорить об этом«,-- покомментировал инцидент Андреасен в интервью Bild.

Леон Андреасен известен своими выступлениямиза немецкие «Ганновер» и «Вердер», а также за английский «Фулхэм». В его активе 20 матчей и три гола в футболке сборной Дании. В 2016 году футболистзавершил карьеру из-за тяжелой травмы колена.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии