Бывшему футболисту сборной Дании проломили череп

Бывший полузащитник сборной Дании Леон Андреасен пытался защитить женщину от группы хулиганов. Когда 34-летний датчанин вступился за неизвестгную, бандиты набросились и на него. После одного из ударов Леон ударился головой о землю и потерял сознание. Он был госпитализирован с рассеченной головой. В больнице рану зашили, после чего футболиста отпустии домой.

Но на этом все не закончилось. Из-за непрекращающейся головной боли Андреасен вернулся в больницу, где оказалось, что у него проломленчереп. В итоге Леон оставилина лечение.

«Да, это правда, но пока я не хочу ничего говорить об этом«,-- покомментировал инцидент Андреасен в интервью Bild.

Леон Андреасен известен своими выступлениямиза немецкие «Ганновер» и «Вердер», а также за английский «Фулхэм». В его активе 20 матчей и три гола в футболке сборной Дании. В 2016 году футболистзавершил карьеру из-за тяжелой травмы колена.