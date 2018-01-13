Любительский футбольный клуб сделал знаменитому Швайнштайгеру уникальное предложение
Любительский клуб из Германии «Буна Галле» сделал предложение о переходе знаменитому футболисту «Чикаго Файр», чемпиону мира в составе сборной Германии Бастиану Швайнштайгеру.
Руководители «Буна Галле» через «Фейсбук» предложили бывшему полузащитнику «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» насладиться спокойной жизнью в сельской местности земли Саксония-Анхальт и заявили о готовности предоставить ему земельный участок в престижном районе города.
Кроме того, жене Швайнштайгера, бывшей первой ракетке мира Ане Иванович, клуб пообещал предоставить бесплатный теннисный корт, а их будущему первенцу — няню. Также в «Буна Галле» надеются, что Швайнштайгеру понравятся 20 сортов местного пива.
Сейчас 33-летний немец свободный агент, поскольку его прежний контракт с американским клубом был рассчитан до 31 декабря (в США Швайнштайгер зарабатывал 5 млн евро в год). За свою карьеру Бастиан выиграл в клубах и сборной 23 трофея.
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