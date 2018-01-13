В Харькове патрульный полицейский задержан по подозрению в угрозе пистолетом

В четверг, 11 января, сотрудники патрульной полиции Харькова задержали своего коллегу по подозрению в угрозе гражданам предметом, похожим на пистолет.

Об этом сообщают Украинские новости.

Около 19:30 патрульным поступило сообщение о хулиганстве в магазине на проспекте Индустриальном. Прибыв на вызов, патрульные обнаружили мужчину, который, по словам очевидцев угрожал гражданам предметом, похожим на пистолет.

Для установления всех обстоятельств полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

При установлении личности мужчины выяснилось, что он является сотрудником патрульной полиции. Управление патрульной полиции Харьковской области начало служебную проверку в отношении задержанного.

Напомним, ранее в Киеве неадекватный полицейский напал на людей.