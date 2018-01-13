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В Харькове задержан патрульный по подозрению в угрозе пистолетом

В Харькове патрульный полицейский задержан по подозрению в угрозе пистолетом

Инф. «ФАКТОВ»

13.01.2018 13:26 123

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В четверг, 11 января, сотрудники патрульной полиции Харькова задержали своего коллегу по подозрению в угрозе гражданам предметом, похожим на пистолет.

Об этом сообщают Украинские новости.

Около 19:30 патрульным поступило сообщение о хулиганстве в магазине на проспекте Индустриальном. Прибыв на вызов, патрульные обнаружили мужчину, который, по словам очевидцев угрожал гражданам предметом, похожим на пистолет.

Для установления всех обстоятельств полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

При установлении личности мужчины выяснилось, что он является сотрудником патрульной полиции. Управление патрульной полиции Харьковской области начало служебную проверку в отношении задержанного.

Напомним, ранее в Киеве неадекватный полицейский напал на людей.

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