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В Одесской области неизвестные из гранатомета стреляли по кафе

В Одесской области неизвестные из гранатомета стреляли по кафе

Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

13.01.2018 14:19 181

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В ночь на 13 января в городе Белгороде- Днестровском, на юге Одесской области раздался взрыв.

— В 02.05 в городской отдел полиции поступило сообщение о том, что из огнестрельного оружия осуществлен выстрел в здание заведения общественного питания, — рассказали «ФАКТАМ» в региональном главке Нацполиции. - В результате попадания разрушена стена здания.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Белгород-Днестровского отдела полиции, руководство полицейского главка, работники кинологической и взрывотехнической служб.

Изъяты цилиндрический тубус, предварительно от ОРПГ, металлические фрагменты от снаряда, металлический предмет, похожий на двигатель реактивной противотанковой гранаты РПГ-22, дорожная сумка и другие вещественные доказательства.

По данному факту начато уголовное производство, предусмотренное ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Для проведения досудебного расследования создана усиленная следственно-оперативная группа. Проводятся первоочередные мероприятия на установление лиц, причастных к совершению указанного преступления.

По некоторым данным, выстрел произведен в пиццерию. По счастливому стечению обстоятельств, обошлось без человеческих жертв.

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Анекдот от «ФАКТОВ»

Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..

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