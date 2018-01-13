Меркушина заменит Пидгрушную в эстафете в Рупольдинге
Сегодня, 13 января, на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге состоится женская эстафета. Честь нашей страны в этом виде программы будут защищать Валя Семеренко, Юлия Джима, Вита Семеренко и Анастасия Меркушина, которая заменит в составе команды ее капитана Елену Пидгрушную. Наша национальная команда стартует в эстафете под третьим номером.
Отмечу, что в нынешнем сезоне наши девушки заняли второе место в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене, и пятое — в Оберхофе.
Начало гонки — в 15.30. Прямую трансляцию эстафеты проведут телеканалы «UA:Перший» и «Евроспорт».
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ — Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.”