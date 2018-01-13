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Меркушина заменит Пидгрушную в эстафете в Рупольдинге

Меркушина заменит Пидгрушную в эстафете в Рупольдинге

Денис МАЛЬКЕВИЧ, «ФАКТЫ»

13.01.2018 15:09 52

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Сегодня, 13 января, на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге состоится женская эстафета. Честь нашей страны в этом виде программы будут защищать Валя Семеренко, Юлия Джима, Вита Семеренко и Анастасия Меркушина, которая заменит в составе команды ее капитана Елену Пидгрушную. Наша национальная команда стартует в эстафете под третьим номером.

Отмечу, что в нынешнем сезоне наши девушки заняли второе место в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене, и пятое — в Оберхофе.

Начало гонки — в 15.30. Прямую трансляцию эстафеты проведут телеканалы «UA:Перший» и «Евроспорт».

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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.

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