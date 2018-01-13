15-летняя киевлянка Костюк вышла в финал квалификации Australian Open

15-летняя киевлянка Марта Костюк, впервые принимающая участие во «взрослом» турнире «Большого шлема», вышла в квалификации Открытого чемпионата Австралии. Во втором круге отборочного раунда наша соотечественница, ставшая в прошлом году победительницей юниорского Australian Open. вырвала победу у чилийки Даниэлы Сегель, занимающей 209-е место в мировом рейтинге. Уступив сопернице в первом сете, Костюк (521-я в мире) взяла реванш в двух других и добилась итоговой победы в матче — 1:6, 6:4, 6:2.

В решающем раунде квалификации Марта Костюк встретится с чешкой Барборой Крейчиковой, располагающейся на 124-й строке мирового рейтинга.

К сожалению, не сумела преодолеть квалификацию Открытого чемпионата Австралии 17-летняя украинка Даяна Ястремская, занимающая первое место в юниорском рейтинге.Обыграв в первом раунде Мисаки Дои (6:3, 6:1), во втором наша соотечественница уступила румынке Александру Дулгеру — 6:7 (6), 0:6.