В тюрьме умер один из бывших лидеров Ку-клукс-клана

В субботу, 13 января, стало известно, что в тюрьме штата Миссисипи умер один из лидеров Ку-клукс-клана 60-х годов Эдгар Рэй Киллен. Об этом сообщает Reuters.

Причины смерти, которая наступила 11 января, не называются. 17 января ему должно было исполниться 93 года.

Киллен был приговорен к 60 годам тюремного заключения заубийство правозащитников Джеймса Чейни, Майкла Швернера и Эндрю Гудмана. Преступление, которое потрясло Америку, было совершено в Миссисипи в 1964 году.

Киллену вынесли приговор в 2005 году. Убийство Чейни, Швернера и Гудмана — одно из самых известных преступлений в истории США. Правозащитники входили в организацию Конгресс расового равенства, который в том числе добивался избирательных прав для негров. Члены Ку-клукс-клана устроили засаду на правозащитников и убили их. Тела нашли спустя полтора месяца. Причем власти начали расследование под давлением общественности. Генеральный прокурор США Роберт Кеннеди был вынужден отправить в Миссисипи агентов ФБР, потому что местная полиция не хотела заниматься этим делом.

В 1967 году по федеральным обвинениям судили 18 человек, включая лидера местного ку-клукс-клана Сэма Бауэрса и проповедника Киллена, который непосредственно в убийстве участия не принимал.

Семь человек, включая Бауэрса, получили до десяти лет лишения свободы. Остальных оправдали. Одна из присяжных заявила, что не верит, будто «человек божий», проповедник баптистской церкви мог совершить убийства.

Смерть правозащитников ускорила принятие в США Билля о правах. Цветные получили право избирать и быть избранными во всех штатах без исключения.

Однако многие остались не удовлетворены приговором суда. В 1988 году режиссер Алан Паркер снял фильм «Миссисипи в огне», в котором рассказал свою версию убийства Чейни, Швернера и Гудмана. Картина номинировалась на премию «Оскар» в семи категориях, но получила премию только за лучшую операторскую работу.

И все же Паркер пробудил интерес СМИ к старому делу. Журналистское расследование начал Джерри Митчелл из издания The Clarion-Ledger (город Джексон, Миссисипи). В 1998 году он опубликовал ряд статей, а также интервью с Сэмом Бауэрсом, который заявил, что после процесса 1967 года «зачинщик убийства вышел из зала суда свободным человеком».

Потребовалось еще семь лет, чтобы Киллен предстал перед судом повторно. В ходе нового процесса обвинению удалось доказать, что именно проповедник организовал толпу, которая учинила расправу над правозащитниками, а после убийства отдавал распоряжения, куда деть трупы.