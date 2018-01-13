В Запорожской области экс-супруг пытался взорвать жену в авто, женщина ранена

Драма разыгралась в Мелитопольском районе Запорожской области.

- В пятницу, 12 января, около 22:20 в полицию поступило сообщение о том, что в селе Семеновка взорван автомобиль «Део Нексия», пострадала местная жительница, — сообщила «ФАКТАМ» руководитель отдела коммуникации Нацполиции в Запорожской области Екатерина Людвик.

На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа, руководство отдела полиции, взрывотехники, медики и представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Полицейские установили, что мужчина поссорился со своей бывшей женой, женщина села за руль автомобиля, после чего злоумышленник кинул на заднее сидение гранату РГД-5. 37-летняя селянка успела выскочить до взрыва, тем не менее, получила множественные телесные повреждения и была госпитализирована в стабильно тяжелом состоянии в Мелитопольскую районную больницу. Ну, а автомобиль сгорел дотла.

Сотрудники группы оперативного реагирования установили местонахождение и задержали 45-летнего нарушителя, который прятался в одном из частных домов. Он задержан согласно ст. 208 УПК Украины, открыто уголовное производство по признакам статьи «Покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей», продолжается досудебное расследование. Санкция статьи — от 10 до 15 лет лишения свободы.

По словам главврача Мелитопольской центральной районной больницы Сергея Селевича, пострадавшую доставили в реанимационное отделение в пятницу около 22:40. В настоящий момент угрозы ее жизни нет.

- Но было массивное кровотечение вследствие размозженных ран, упало давление, снизился гемоглобин, потому провели консервативную терапию, влили эритроцитную массу, стабилизировали состояние, пациентка на спонтанном дыхании, — уточнил медик. — Сегодня в течение дня мы ее дообследуем, проведем рентгенографию, ультразвуковое исследование для того, чтобы исключить возможность внутрибрюшного кровотечения. Больше всего пострадали мышцы и мягкие ткани тела. Можно сказать, что она родилась в рубашке, и именно спинка сидения автомобиля частично защитила ее от более страшных ранений.

- Еще три года назад это была крепкая любящая семья, — рассказал сельский голова Семеновки Андрей Ермоленко. — А с недавних пор они в разводе, но, я так понял, продолжается дележ имущества. У экс-супругов есть двое детей — дочь, уже окончившая школу, и сын-дошкольник. Мужчина в молодости отбывал наказание за кражу. Потом работал в Москве, зарабатывал на дом, построили дом, держали хозяйство, даже работников нанимал. Но периодически стал уходить в запои, что и стало причиной распада семьи. Мне лично пришлось их мирить, проводить с ним беседы…

Но вот какое дело: он с гранатой, даже двумя, ходил по селу уже две недели, всем показывал, грозился всех взорвать. Это видели жители, полицию вызывали неоднократно. Но там это сообщения игнорировали. Как-то приехали, видимость поисков изобразили, час-другой поездили по селу, звонят мне, говорят: «Мы его найти не можем». Как это не можете — что там этого села? Надо было пройти из дома в дом. Они только уехали, мне люди звонят, что он нашелся, пошел домой. Тут некоторые предположили сразу, что мужчина вернулся из АТО — нет, в АТО он не принимал участие.