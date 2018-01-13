Женская сборная Украины по биатлону провела худшую эстафету за последние восемь лет

Пятый этап Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге крайне неудачно сложился для наших эстафетных команд. Вслед за мужчинами, проведшими вчера худшую гонку за два последних сезона, сегодня, 13 января, еще более неприятно удивили наши девушки. Женская эстафетная команда, считающаяся одним из главных фаворитов предстоящей Олимпиады-2018 в Пхенчхане, провалила гонку, не сумев попасть в десятку сильнейших и заняв итоговое 11-е место.

Эстафету украинки провели в непривычном составе: капитана команды Елену Пидгрушную, которая проводит откровенно неудачный сезон, в квартете сильнейших заменила Анастасия Меркушина. Однако к Насте претензий меньше всего: достаточно сказать, что Меркушина стала единственной в составе нашей команды, сумевшей продемонстрировать «чистый» огневой рубеж.

А вот старожилы команды — Валя Семеренко и Юлия Джима, выступавшие на первых двух этапах, с эстафетой откровенно не справились: бежали медленно, стреляли не точно. Как ни старались Вита Семеренко и Анастасия Меркушина исправить ситуацию, но, увы, выше 11-го места команде подняться не удалось. Это худший результат украинок в нынешнем сезоне: до этого было второе место в Хохфильцене и пятое — в Оберхофе. Кроме того, это худший результат нашей команды в женских эстафетах с 2010 года — в том же Рупольдинге Оксана Яковлева, Людмила Писаренко, Нина Карасевич и Инна Супрун финишировали на 12-м месте.

Победителем сегодняшней эстафеты стали немецкие биатлонистки, второе место досталось итальянкам, третье — шведкам.

Кубок мира. Рупольдинг. Эстафета. Женщины

1. Германия — (0+9) 1:08:47.0

2. Италия — (0+3) +2.9

3. Швеция — (0+5) +17.2

4. Норвегия — (0+9) +23.1

5. Польша — (0+5) +24.5

… 11. Украина — (0+12) +2:13.7

Завтра, 15 января, программа этапа Кубка мира в Рупольдинге завершится мужским (13.15) и женским (15.40) масс-стартами. Обе гонки в прямом эфире покажет телеканалы «UA:Перший» и «Евроспорт».