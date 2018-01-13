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Домик в трубе

В перенаселенном Гонконге предлагают селиться в бетонных трубах (фото, видео)

Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

13.01.2018 17:03 406

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В перенесаленном Гонконге, где наблюдается острый дефицит доступной жилой площади, местные архитекторы придумали оригинальное решение проблемы. Они предлагают селиться в микродомах, сделанных из бетонных труб диаметром 2,5 метра. Архитектор Джеймс Лау рассчитывает, что такое жилье может стать очень популярными среди одиноких молодых людей.

В уютном домике разместится все самое необходимое — раскладная кровать, рабочий стол, мини-холодильник, телевизор и санитарные удобства.
Одиночные дома можно размещать на пространстве между городскими зданиями, под мостами, в переулках и прочих местах в городе, которые пропадают зря с точки зрения их рационального использования.

Домики можно также соединять в многоквартирные комплексы высотой в несколько этажей.

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