В Киеве под стенами больницы скончался мужчина, которому отказали в медицинской помощи (фото)
В Киеве под стенами больницы скорой медицинской помощи на улице Братиславской обнаружили труп мужчины.
Об этом сообщили в сообществе dtp.kiev.ua в Facebook.
По словам очевидцев, скончавшийся, который, вероятно, был бездомным, был избит и пришел за медицинской помощью, однако из-за отсутствия денег ему в этом отказали.
«Заявитель утверждает что помощи пострадавший, в связи с отсутствием денег, не получил и умер от полученных повреждений», — говорится в сообщении.
В то же время официальной версии медиков или правоохранителей по этому поводу пока нет.
Напомним, ранее в Одесской области от кори умер пятилетний ребенок, в школах продлены каникулы.
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