В Киеве под стенами больницы скончался мужчина, которому отказали в медицинской помощи (фото)

В Киеве под стенами больницы скорой медицинской помощи на улице Братиславской обнаружили труп мужчины.

Об этом сообщили в сообществе dtp.kiev.ua в Facebook.

По словам очевидцев, скончавшийся, который, вероятно, был бездомным, был избит и пришел за медицинской помощью, однако из-за отсутствия денег ему в этом отказали.

«Заявитель утверждает что помощи пострадавший, в связи с отсутствием денег, не получил и умер от полученных повреждений», — говорится в сообщении.

В то же время официальной версии медиков или правоохранителей по этому поводу пока нет.

Напомним, ранее в Одесской области от кори умер пятилетний ребенок, в школах продлены каникулы.