Выборы в Чехии: стали известны предварительные результаты

Чехии в субботу, 13 января, завершился первый тур президентских выборов 2018 года.

Об этом сообщает Радио Прага.

На данный момент подсчитано 99% бюллетеней.

По предварительным результатам подсчета голосов избирателей, лидерами первого тура президентских выборов являются — нынешний президент страны Милош Земан и бывший глава Академии наук Чехии Иржи Драгош.

На счету Милоша Земана — 38,592% голосов.

За Иржи Драгоша в первом туре проголосовало — 26,59% избирателей.

Оба, согласно правилам, станут участниками второго раунда голосований. Второй тур президентских выборов состоится — 26 и 27 января.

Кандидат Павел Фишер, бывший посол Чешской Республики во Франции набрал — 10,23%.

Михал Горачек, бывший владелец лотерейной компании, поэт-песенник, писатель, журналист — 9,18%

Марек Гилшер, врач и специалист по международным отношениям — 8,83%

Напомним, Земан рискует лишиться президентского кресла.