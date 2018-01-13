Связь Vodafone в "ДНР" восстанавливать не собираются, - Ходаковский

Бывший «секретарь Совбеза ДНР» и «командир» батальона боевиков «Восток» Александр Ходаковский прокомментировал отключение в недореспубликах связи Vodafone.

Связи в этих квазигосударствах нет с 11 января. Ажиотаж возник серьезный. Ходаковский (он бывший работник СБУ, перешедший на сторону боевиков весной 2014 года, сейчас является оппонентом Захарченко) по этому поводу написал: «Не хочу нервировать жителей, но прошел компетентный слух, что кое-кому из „верхов“ пришла в голову мысль не восстанавливать вражеский МТС. … Оставить один лишь „Феникс“, пусть и подконтрольный нам, но и без того перегруженный и уязвимый — не по-государственному».

Известно, что сегодня «заместитель командующего оперативным командованием ДНР» Эдуард Басурин призвал представителей миссии ОБСЕ поспособствовать началу проведения ремонта кабеля оператора «МТС-Украина» (Vodafone), мол, «в настоящее время жители ДНР лишены возможности общения со своими родственниками в Украине».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в «ДНР» появились проукраинские листовки.