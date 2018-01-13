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Уволили начальника Львовской железной дороги

Начальник Львовской железной дороги уволен - СМИ

Инф. «ФАКТОВ»

13.01.2018 21:52 174

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Начальника регионального филиала УЗ Львовская железная дорога Ивана Груника уволили после ревизии. Об этом сообщает LB.ua.

Отмечается, что такое решение принял и.о. главы «Укрзализныци» Евгений Кравцов.

«Увольнять Груника нужно было раньше, поскольку Львовский филиал УЗ лидирует по количеству поломок и пожаров на поездах», — сообщил изданию глава общественного контроля Укрзализныци Валерий Довгопол.

Официального подтверждения увольнения Груника пока нет.

Напомним, в следующем году в Украине подорожают билеты на поезда.

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