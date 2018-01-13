Начальник Львовской железной дороги уволен - СМИ

Начальника регионального филиала УЗ Львовская железная дорога Ивана Груника уволили после ревизии. Об этом сообщает LB.ua.

Отмечается, что такое решение принял и.о. главы «Укрзализныци» Евгений Кравцов.

«Увольнять Груника нужно было раньше, поскольку Львовский филиал УЗ лидирует по количеству поломок и пожаров на поездах», — сообщил изданию глава общественного контроля Укрзализныци Валерий Довгопол.

Официального подтверждения увольнения Груника пока нет.

Напомним, в следующем году в Украине подорожают билеты на поезда.