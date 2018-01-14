Причиной гибели тысяч диких птиц на Херсонщине стал пастереллез, которым болеют и люди

Как уже сообщали «ФАКТЫ», с 7 по 10 января на побережье полуострова Карадай были обнаружены тысячи мертвых диких птиц, большинство из которых — лысухи.

По данным исследований, в биоматериале падших птиц выявлен возбудитель пастереллеза, от которого погибли пернатые.

Как сообщил «Укринформ», по словам начальника управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Главного управления Госпродпотребслужбы в Херсонской области Виталия Боярского, всего было утилизировано (сожжено) около 9 тысяч погибших лысух, лебедей и чернети. Птицы погибли в Черном море, вблизи Крыма, и были прибиты волной к побережью Херсонской области — в зоне, протяженностью 6 километров.

По словам Виталия Боярского, для быстрого распространения пастереллеза достаточно было заболеть одной лысухе, которые собираются в большие стаи. Вероятнее всего, место заражения — пересечение миграционных путей диких птиц из Европы и Российской Федерации. Но это — лишь предположение. Ведь среди погибших птиц не было выявлено ни одной окольцованной, с информацией, которая позволяет определить откуда она прилетела.

В последние дни на морском побережье Каланчакского района мертвых диких водоплавающих птиц больше не находят.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», в Каланчакском районе Херсонщины, где была зафиксирована массовая гибель пернатых, на заседании противоэпизоотической комиссии принято решение о запрете охоты на диких птиц.

Жителям близлежащих населенных пунктов рекомендуют изолировать домашнюю птицу от контактов с окружающей средой. Также были взяты пробы грунта на побережье, а также воды для выявления возможной причины отравления птиц. По данным Госпродпотребслужбы ядовитых веществ не обнаружено.

С целью профилактики утвержден план мероприятий, согласно которому местными органами власти проводится ежедневный мониторинг, в том числе состояния птицы в домашних хозяйствах населения. Соответствующее указание ежедневно мониторить ситуацию и сообщать о возможных фактах выявления мертвых диких птиц и зверей получили также и местные охотничьи организации.

Справочно.Пастереллез — болезнь, которой могут страдать все теплокровные животные, а также человек.

Характерные симптомы — лихорадка, интоксикация, воспаления кожи, артриты, остеомелиты.

Возбудитель — грамоотрицательная, неподвижная овоидная палочка Pasteurella multocida — погибает при высокой температуре.

Человек может заразиться при укусе больного животного, например, кошки, собаки, лисы. Возможно также проникновение заболевания через слизистые оболочки. Но у людей заболевание регистрируется редко. От человека к человеку случаев заражения не наблюдалось.