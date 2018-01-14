У Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в субботу у побережья Соломоновых островов, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Толчки были зафиксированы в 11.24 по времени UTC (14.24 мск) в 145 километрах к юго-востоку от города Киракира. Очаг располагался на глубине 23,5 километра.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Через Соломоновы острова проходит тихоокеанский «огненный пояс» — полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров. Он опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной Океании.

Именно в «огненном поясе» находится подавляющее большинство известных вулканов планеты. Там же происходят 90% всех землетрясений на Земле.

Напомним, что магнитуда землетрясения — величина, характеризующая энергию, которая выделяется при землетрясении в виде сейсмических волн. Первоначальная шкала магнитуды была предложена американским сейсмологом Чарльзом Рихтером в 1935 году, поэтому в обиходе значение магнитуды называют шкалой Рихтера. Шкала Рихтера содержит условные единицы (от 1 до 9,5) — магнитуды, которые вычисляются по колебаниям, регистрируемым сейсмографом. Эту шкалу часто путают со шкалой интенсивности землетрясения в баллах (по 7 или 12-балльной системе), которая основана на внешних проявлениях подземного толчка (воздействие на людей, предметы, строения, природные объекты). Когда происходит землетрясение, то сначала становится известной именно его магнитуда, которая определяется по сейсмограммам, а не интенсивность, которая выясняется только спустя некоторое время, после получения информации о последствиях. Поэтому правильное употребление: «землетрясение магнитудой 6,0», а употреблявшееся часто ранее выражение «землетрясение силой 6 баллов по шкале Рихтера» теперь считается неправильным.