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Задержание торговца оружием

СБУ: в Одесской области задержан "умелец", переделывавший травматическое оружие в боевое

Инф. «ФАКТОВ»

14.01.2018 0:48 154

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Пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ) сообщил о том, что сотрудниками ведомства совместно с Национальной полицией заблокирована в Одесской области продажа огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

«Правоохранители установили, что житель Белгород-Днестровского реставрировал и переделывал травматическое оружие в боевое для последующей перепродажи. Клиентов, в частности представителей криминальных кругов региона, он подыскивал в интернете на тематических форумах», — сообщает пресс-центр СБУ в субботу.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в Одессе при попытке продажи боевого пистолета.

В ходе обысков по месту жительства задержанного сотрудники СБУ изъяли 11 пистолетов и револьверов, 3 винтовки, глушители и большое количество патронов различного калибра.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами).

Ранее сообщалось о том, что в Одесской области неизвестные из гранатомета стреляли по кафе. Изъяты цилиндрический тубус, предварительно от ОРПГ, металлические фрагменты от снаряда, металлический предмет, похожий на двигатель реактивной противотанковой гранаты РПГ-22, дорожная сумка и другие вещественные доказательства. По данному факту начато уголовное производство, предусмотренное ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Для проведения досудебного расследования создана усиленная следственно-оперативная группа. Проводятся первоочередные мероприятия на установление лиц, причастных к совершению указанного преступления.

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