Порошенко поздравил украинцев со Старым Новым годом

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом по юлианскому календарю.

Свое поздравительные слова глава государства написал в посте на Facebook.

«В этот праздничный вечер желаю Божьей благодати и мира каждой украинской семье!» — отметил президент.

Напомним, Старый Новый год — это Новый год по юлианскому календарю (по старому стилю). Он наступает в ночь с 13 на 14 января. Является неофициальным праздником, традиционно отмечаемым в странах, церкви которых отмечают Рождество по юлианскому календарю (7 января). Соответственно, дата наступления «старого Нового года» соответствует Новому году по юлианскому календарю. Возникновение праздника связано с тем, что Рождество, по календарной традиции, должно предшествовать Новому году, а также с тем, что в православной церкви на григорианский Новый год приходится Рождественский пост, исключающий пышные застолья и увеселения.

В Украине вчера, 13 января, отмечались День Маланки и Щедрый вечер. Сегодня, 14 января, украинцы чтут память Святого Василия, который считался в народе покровителем свиноводов. Поэтому стол в канун Дня святого Василия старались накрыть множеством блюд из свинины.