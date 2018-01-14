Порошенко поздравил украинцев со Старым Новым годом
Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом по юлианскому календарю.
Свое поздравительные слова глава государства написал в посте на Facebook.
«В этот праздничный вечер желаю Божьей благодати и мира каждой украинской семье!» — отметил президент.
Напомним, Старый Новый год — это Новый год по юлианскому календарю (по старому стилю). Он наступает в ночь с 13 на 14 января. Является неофициальным праздником, традиционно отмечаемым в странах, церкви которых отмечают Рождество по юлианскому календарю (7 января). Соответственно, дата наступления «старого Нового года» соответствует Новому году по юлианскому календарю. Возникновение праздника связано с тем, что Рождество, по календарной традиции, должно предшествовать Новому году, а также с тем, что в православной церкви на григорианский Новый год приходится Рождественский пост, исключающий пышные застолья и увеселения.
В Украине вчера, 13 января, отмечались День Маланки и Щедрый вечер. Сегодня, 14 января, украинцы чтут память Святого Василия, который считался в народе покровителем свиноводов. Поэтому стол в канун Дня святого Василия старались накрыть множеством блюд из свинины.
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