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Взрыв в Багдаде

Нападение смертника в Багдаде: 8 человек погибли, 10 ранены

Инф. «ФАКТОВ»

14.01.2018 2:53 36

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Представители властей Ирака сообщили о том, что в столице страны террорист-смертник подорвал бомбу, в результате чего погибли по меньшей мере восемь человек, а еще десять получили ранения. Об этом сообщает Associated Press.

Взрыв произошел в северном районе города на оживленной улице. Среди раненых — несколько полицейских.
На данный момент ни одна территористическая группировка не взяла на себя ответственность за происшествие.

Напомним, что в декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади объявил о завершении войны против террористической организации «Исламское государство». Тем не менее, ситуация в стране остается пока что напряженной.

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