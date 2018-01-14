Нападение смертника в Багдаде: 8 человек погибли, 10 ранены
Представители властей Ирака сообщили о том, что в столице страны террорист-смертник подорвал бомбу, в результате чего погибли по меньшей мере восемь человек, а еще десять получили ранения. Об этом сообщает Associated Press.
Взрыв произошел в северном районе города на оживленной улице. Среди раненых — несколько полицейских.
На данный момент ни одна территористическая группировка не взяла на себя ответственность за происшествие.
Напомним, что в декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади объявил о завершении войны против террористической организации «Исламское государство». Тем не менее, ситуация в стране остается пока что напряженной.
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