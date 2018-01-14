В Британии предлагают провести повторный референдум о выходе страны из ЕС

Бывший лидер Партии независимости Великобритании (UKIP) и один из ведущих сторонников выхода страны из Европейского союза Найджел Фарадж призвал провести повторный референдум по Brexit. Об этом он заявил в интервью одной из телекомпаний, передает издание The Guardian.

Фарадж выразил недовольство «стонами и всхлипами» сторонников единства с ЕС и призвал организовать в Великобритании очередной референдум, который, по его словам, подтвердит намерение британцев выйти из Евросоюза, закрыв этот вопрос навсегда.

«Уверен, что на втором референдуме процент сторонников Brexit окажется еще выше. Мы просто закончим со всем этим, а Тони Блэр и ему подобные просто канут в небытие», — провозгласил Фарадж.

Бывший премьер-министр Блэр критиковал сторонников Brexit, в частности за то, что их обещания сократить бюджетные расходы после выхода из ЕС оказались ложными. В связи с этим в начале декабря он признал, что уже занялся юридической подготовкой повторного референдума, чтобы развернуть процесс Brexit.

Напомним, что на референдуму по выходу Великобритании из ЕС, который прошел 23 июня 2016 года, 51,9% британцев высказались в поддержку Brexit, а 48,1% — за сохранение членства в Евросоюзе. Явка составила 72,2%.

Нынешний премьер Тереза Мэй, бывшая в 2016 году министром внутренних дел, тогда подчеркнула, что «общество вынесло вердикт» и повторный референдум неприемлем. Аналогичной позиции придерживается и руководство ЕС, в частности председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

В то же время результаты последнего опроса, проведенного компанией BMG Research по заказу английской газеты «Индепендент» (The Independent), показал, что британцы разочаровались в идее Brexit. Число противников выхода страны из состава Евросоюза уже достигло 51 процента. При этом 41 процент жителей королевства все еще поддерживают Brexit, 7 процентов — ответили, что «не знают», и 1 процент — воздержались от ответа.