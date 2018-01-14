В Киеве активисты "закрыли на замок" Российский центр науки и культуры
Активисты организации «Черный комитет» в субботу, 13 января, обмотали цепью ворота Российского центра науки и культуры в Киеве и закрыли их на замок.
Об этом члены организации сообщила в Facebook.
«Активисты «Черного комитета» закрыли Российский центр науки и культуры в Киеве. Ворота учреждения были обмотаны цепью и закрыты замком. Также на учреждение была наклеена открытка с лозунгом «Смерть России!», — говорится в сообщении.
В организации объяснили свой поступок тем, что Российский центр является «официальной правительственной организацией РФ, которая занимается антиукраинской пропагандой, проводит курсы русского языка, организует поездки украинских детей на территорию государства-агрессора».
«Эта организация является одним из методов распространения российского империализма и угрожает независимости Украины», — отметили в комитете.
Ранее члены организации «Черный комитет» в рождественскую ночь облили красной краской Российский центр науки и культуры в Киеве.
Как известно, в августе 2017 года Российский центр науки и культуры в Киеве отправил около 70 учеников украинских школ в Москву и Санкт-Петербург. Служба безопасности Украины утверждает, что неоднократно жаловалась Кабмину и СНБО на пропагандистскую деятельность этого центра в Украине, но безрезультатно.
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