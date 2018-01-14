Войска Асада применили под Дамаском химическое оружие

Жители района Восточная Гута, расположенного недалеко от Дамаска, сообщили о распылении ядовитого газа в ходе атаки правительственных войск. Об этом пишет ВВС.

По словам очевидцев, многие почувствовали характерных запах после очередного авианалета. Врачи сообщают, что к ним за помощью обратилось не менее шести человек с признаками отравления ядовитым газом.

На критическую ситуацию в Восточной Гуте обращал внимание и верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.

«В Восточном Гоуте, где разрушительная осада вызвала гуманитарную катастрофу, жилые районы ежедневно и ночью подвергаются ударам с земли и с воздуха, заставляя гражданских лиц скрываться в подвалах», — заявил он после своего визита в Сирию.

Ранее сообщалось, что в апреле 2017 года в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб были вновь применены боеприпасы с отравляющими веществами, в результате чего погибли, по разным данным, около 100 человек. США и их союзники обвинили в ударе Башара Асада.

Напомним, что в Сирии с 2011 года продолжается гражданская война — многосторонний, многоуровневый вооружённый конфликт, начавшийся как локальное гражданское противостояние и постепенно переросший в восстание против режима Башара Асада. С течением времени в него оказались вовлечены не только основные государства региона, но и международные организации, военно-политические группировки и мировые державы. Военные действия в ходе конфликта отличаются крайней жестокостью и массовыми страданиями мирного населения. Количество жертв войны, по данным ООН, составляет от 300 до 500 тысяч человек. Кроме того, миллионы жителей страны стали беженцами.