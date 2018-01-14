Государство поможет снимать более 120 украинских фильмов в год, — Порошенко

Президент Петр Порошенко считает, что благодаря поддержке государства в Украине будут снимать более 120 фильмов в год. Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя коммерческий успех фильма «Сторожевая застава».

«Увеличив государственное финансирование кинематографа, мы заложили основы для того, чтобы делать за год более 120 фильмов «, — отметил Порошенко.

Также президент выразил уверенность в том, что «украинский кинематограф ждет яркое будущее».

Кроме того, глава государства напомнил, что права на украинский фильм-фэнтези «Сторожевая Застава» приобрели 27 стран.

Ранее сообщалось, что на создание фильма «Сторожевая застава» было потрачено 40,3 миллиона гривен. Премьера состоялась 13 октября 2017 года. Киноленту сняли по одноименной повести-легенде украинского детского писателя, лауреата Национальной премии им. Тараса Шевченко и премии им. Леси Украинки Владимира Руткивского.