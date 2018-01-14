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Заплыв Oceanman

Массовый заплыв Oceanman впервые пройдет в Украине

Инф. «ФАКТОВ»

14.01.2018 5:49 73

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В этом году в Одессе, впервые в стране, пройдет один из этапов популярного мирового водного марафона Oceanman на дистанции от полутора до пятнадцати километров.

Марафон проводится ежегодно во многих странах мира и собирает по несколько тысяч пловцов, которые плывут в морях возле побережья Испании, Италии, Малайзии, Греции и других стран, передает 24 канал.

Этим летом людей океана впервые будет встречать и Одесса. Участие в заплывах могут принимать и профессионалы, и любители.

Самостоятельно готовиться к таким масштабным заплывам не рекомендуется. К регистрации и старту также не допустят без сертификата и гарантии тренера. Регистрация на сам заплыв платная — от 50 до 200 евро.

Напомним, что 2 января в Одессе уже состоялся заплыв: члены «Клуба моржей» таким образом отпраздновали начало 2018 года.

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