Массовый заплыв Oceanman впервые пройдет в Украине
В этом году в Одессе, впервые в стране, пройдет один из этапов популярного мирового водного марафона Oceanman на дистанции от полутора до пятнадцати километров.
Марафон проводится ежегодно во многих странах мира и собирает по несколько тысяч пловцов, которые плывут в морях возле побережья Испании, Италии, Малайзии, Греции и других стран, передает 24 канал.
Этим летом людей океана впервые будет встречать и Одесса. Участие в заплывах могут принимать и профессионалы, и любители.
Самостоятельно готовиться к таким масштабным заплывам не рекомендуется. К регистрации и старту также не допустят без сертификата и гарантии тренера. Регистрация на сам заплыв платная — от 50 до 200 евро.
Напомним, что 2 января в Одессе уже состоялся заплыв: члены «Клуба моржей» таким образом отпраздновали начало 2018 года.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...”