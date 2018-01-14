Масштабное ДТП в Бразилии: погибли 13 человек, 39 получили ранения

В результате масштабного ДТП на одной из главных автомагистралей в муниципалитете Грао Моголь в штате Минас-Жерайс в Бразилии погибли 13 человек погибли, а еще 39 получили ранения. Об этом сообщает издание Todo Noticias

Издание уточняет, что в аварии участвовали два автобуса, два фургона и грузовик с бумагой, которая загорелась после удара.

По словам федеральной полиции, в результате происшествия движение на дороге в обеих направлениях было перекрыто в течение четырех часов.

Ранее сообщалось о том, что в Чехии автобус с пассажирами попал в дорожно-транспортное происшествие, по меньшей мере три человека погибли. Кроме этого, 45 человек получили ранения в результате аварии. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Инцидент произошел в районе Горомерице, в северо-западном пригороде столицы Чехии.

