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В Иране разблокировали Telegram

В Иране разблокировали Telegram

Инф. «ФАКТОВ»

14.01.2018 7:40 24

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Руководство Ирана вернуло гражданам доступ к мессенджеру Telegram.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство IRNA.

По словам информированного источника, в данный момент жители Ирана снова пользуются мессенджером.

Запрет, который был введен после уличных акций в декабре 2017 года, больше не действует.

Ранее сообщалось, что власти Ирана на фоне протестов и массовых беспорядков ограничили доступ к социальным сетям.

Напомним, 31 декабря в соцсетях появились сообщения и видео, свидетельствующие о том, что массовые антиправительственные демонстрации в Иране вылились в беспорядки и сопровождались насилием. В Доруде, городе на западе страны, два человека получили огнестрельные ранения и скончались.

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