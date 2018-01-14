В Иране разблокировали Telegram

Руководство Ирана вернуло гражданам доступ к мессенджеру Telegram.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство IRNA.

По словам информированного источника, в данный момент жители Ирана снова пользуются мессенджером.

Запрет, который был введен после уличных акций в декабре 2017 года, больше не действует.

Ранее сообщалось, что власти Ирана на фоне протестов и массовых беспорядков ограничили доступ к социальным сетям.

Напомним, 31 декабря в соцсетях появились сообщения и видео, свидетельствующие о том, что массовые антиправительственные демонстрации в Иране вылились в беспорядки и сопровождались насилием. В Доруде, городе на западе страны, два человека получили огнестрельные ранения и скончались.