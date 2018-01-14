ФИГУРКА ДНЯ.«Фарфоровые» истории.14 января 2018

Всю жизнь представлял себе Деда Мороза именно таким. Да-да, Деда Мороза, потому что в моем детстве не принято было даже мысленно, мечтая о новогодних подарках или просто каких-нибудь приятных сюрпризах, обращаться к этому всесильному и бесконечно доброму волшебнику словами: «Дорогой Санта…» Но мой Дед Мороз всегда был именно таким, как в этой фарфоровой композиции. Высоким, чуть полноватым, седовласым, в красном с белой оторочкой убранстве, подпоясанном кожаным ремнем, в чуточку скрипучих при ходьбе сапогах… И с добрым взглядом смешливых глаз, словно проникающим в твою детскую, всегда немножко встревоженную душу и мягко растапливающим колючий лед всех твоих тревог. Знаете, на старинных, как мы тогда говорили, дореволюционных еще открытках его изображали точь-в-точь таким. И, наверное, однажды увидев такую открытку или картинку того времени в какой-то старой книге, я таким его и запомнил на всю жизнь.

Все встречавшиеся мне потом Деды Морозы были другими. Хорошими или плохими, в данном случае никакого значения не имеет. Я встречал их на детских утренниках и на взрослых корпоративах, где все они и выглядели по-разному, и вели себя по-разному, и даже по-разному…пахли — одни загадочной мятой и шоколадными конфетами, а другие — пивом и дешевыми папиросами. Одним, словом, это были не те Деды Морозы…

Более того, когда мы первый раз со старшими детьми поехали в Финляндию и там однажды целый день провели в деревне Санты — пели с ним песни про Йоллоупукки, месили с его добродушной супругой тесто, а затем вместе пекли пряники и пили, сидя возле жаркой домашней печки, горячий чай со свежей выпечкой, все равно это почему-то было не то. Даже не знаю, почему.

И только приехав в Лапландию уже с нашей Анечкой и, оказавшись за Полярным кругом, в официальной резиденции Санты, я впервые увидел своего Деда Мороза — таким, каким он мне всегда и представлялся. Давно знакомым и практически родным. Тем более, что на руках он в тот момент держал клубочек самого большого нашего счастья. Мечты сбываются, друзья мои. Просто в них очень нужно верить. Повторяю это тысячу раз. Потому что имею право повторять — не раз и не два убеждался в этом лично.

Сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. Добра и счастья желаю также — всем вам. Мира, светлого будущего и процветания родной страны — всем нам. Со старым Новым годом, друзья! Да хранит нас всех Господь. Как всегда, искренне ваш.

Александр ШВЕЦ

Страна: Испания

Мануфактура: Lladro

Год создания: 2010

Скульптор: José Santaeulalia

Размер: 52×24 cm

Лимитированная серия