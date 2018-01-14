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В Турции самолет съехал с полосы после посадки и свалился в яму (видео)

В Турции самолет съехал с полосы после посадки и свалился в яму (видео)

Инф. «ФАКТОВ»

14.01.2018 8:10 157

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В субботу, 13 декабря, пассажирский самолет Boeing 737−800 авиакомпании Pegasus Airlines после посадки в аэропорту турецкого города Трабзон выкатился со взлетно-посадочной полосы и свалился в яму.

Об этом сообщает avianews.com.

Инцидент произошел около 23:25 по местному времени (около 22:25 по киевскому).

Как отметили в Pegasus Airlines, в результате инцидента никто не пострадал. На борту в момент аварии пребывали 162 пассажира и шесть членов экипажа. Эвакуация людей происходила при помощи спасательных трапов самолета.

Boeing 737−800 имеет регистрацию TC-CPF. Он был выпущен в 2012 и использовался только в Pegasus Airlines. В Трабзон самолет совершал рейс PC8622 из Анкары.

Напомним, экс-министр национальной обороны Польши Антони Мацеревич назначен руководителем правительственной подкомиссии по расследованию причин Смоленской катастрофы.

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