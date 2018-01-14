В Турции самолет съехал с полосы после посадки и свалился в яму (видео)
В субботу, 13 декабря, пассажирский самолет Boeing 737−800 авиакомпании Pegasus Airlines после посадки в аэропорту турецкого города Трабзон выкатился со взлетно-посадочной полосы и свалился в яму.
Об этом сообщает avianews.com.
Инцидент произошел около 23:25 по местному времени (около 22:25 по киевскому).
Как отметили в Pegasus Airlines, в результате инцидента никто не пострадал. На борту в момент аварии пребывали 162 пассажира и шесть членов экипажа. Эвакуация людей происходила при помощи спасательных трапов самолета.
Boeing 737−800 имеет регистрацию TC-CPF. Он был выпущен в 2012 и использовался только в Pegasus Airlines. В Трабзон самолет совершал рейс PC8622 из Анкары.
Напомним, экс-министр национальной обороны Польши Антони Мацеревич назначен руководителем правительственной подкомиссии по расследованию причин Смоленской катастрофы.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься... ”