В Крыму проехала колонна военной техники с "Градами" (видео)

В городе Керчь (оккупированный Россией Крым) по улице Блюхера проехало около 50 единиц военной техники, которая двигались в колоне в сопровождении сотрудников ГИБДД.

Об этом сообщает «Керчь.ФМ» со ссылкой на слова местного жителя.

На кадрах видно как техника двигалась по спальному району Ворошилова, проезжает мимо супермаркетов и пятиэтажных жилых домов.

«Движение транспорта сопровождалось громким гулом. Двигались установки град, три танка на тягаче и БТРы», — рассказал местный житель.

Напомним, как ранее стало известно, Кремль хочет вынудить Киев признать российский статус Крыма