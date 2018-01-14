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В Крыму проехала колонна военной техники с «Градами» (видео)

В Крыму проехала колонна военной техники с "Градами" (видео)

Инф. «ФАКТОВ»

14.01.2018 8:40 152

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В городе Керчь (оккупированный Россией Крым) по улице Блюхера проехало около 50 единиц военной техники, которая двигались в колоне в сопровождении сотрудников ГИБДД.

Об этом сообщает «Керчь.ФМ» со ссылкой на слова местного жителя.

На кадрах видно как техника двигалась по спальному району Ворошилова, проезжает мимо супермаркетов и пятиэтажных жилых домов.

«Движение транспорта сопровождалось громким гулом. Двигались установки град, три танка на тягаче и БТРы», — рассказал местный житель.

Напомним, как ранее стало известно, Кремль хочет вынудить Киев признать российский статус Крыма

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